Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом

В Чебоксарах задержали мужчину, убившего карандашом 40-летнего знакомого в общежитии

В Чувашской Республике следователи и полицейские задержали мужчину за убийство 40-летнего знакомого. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 сентября пьяный фигурант пришел в комнату общежития к другу. Там они поссорились, тогда подозреваемый взял карандаш и ударил им жертву два раза в шею, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина сбежал с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве мужчины в Ялте.