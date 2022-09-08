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В МИД Греции заявили об угрозе конфликта с Турцией

Глава МИД Греции Дендиас заявил об угрозе серьезного конфликта с Турцией
Никос Дендиас

Никос Дендиас. Фото: Giannis Panagopoulos / Imago

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, передает РИА Новости.

По данным агентства, в письме Дендиас акцентирует внимание «на последней серии подстрекательских заявлений», которые были сделаны президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, турецкий лидер отметил, что Греция заплатит высокую цену за «оккупацию острова в Эгейском море».

«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», — отметил Дендиас.

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Министр считает, что подобные заявления порождают межнациональную рознь и презрение к греческим соседям, что делает перспективы сближения двух стран еще более гипотетическими. «Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», — резюмировал политик.

Накануне Никос Дендиас заявил, что Турция пытается возродить Османскую империю. Он объяснил, что стали появляться карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие.

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Юлия Мискевич
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