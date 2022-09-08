В Россию из Ирана привезли ковры с портретом Путина

В «Крокус Экспо» открылась выставка ковров с изображением президента РФ Владимира Путина

В подмосковном комплексе «Крокус Экспо» открылась выставка ковров с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По информации издания, в экспозиции представлена продукция из Ирана, в том числе ковры, на которых изображены Путин и бывший президент ФИФА Джанни Инфантино в момент передачи эстафеты от России Катару на чемпионате мира в 2018 году. Кроме того, на изделиях также есть портрет Моны Лизы и сцены с других известных картин.

На выставке также можно найти мебель, иранские сладости и бытовую химию.

В апреле дизайнер из Екатеринбурга Инна Королева, подарившая куртку Путину, решила запустить модель в массовое производство. 20 апреля в Екатерининском зале Кремля состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия основательница бренда Inna Koroleva Lab. подарила главе государства куртку. По словам модельера, после вручения подарка был отмечен стремительный рост спроса на изделие.