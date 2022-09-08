«Газпром» построит завод СПГ на Сахалине

Губернатор Сахалина Лимаренко заявил, что «Газпром» построит на острове завод СПГ

Власти Сахалинской области на Восточном экономическом форуме (ВЭВ) заключили соглашение с «Газпромом» по строительству на острове завода сжиженного природного газа. Подразумевается, что полностью газифицировать Сахалин и Курилы удастся до конца 2025 года. Об этом глава региона Валерий Лимаренко написал в своем Telegram-канале.

«Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа», — заявил губернатор.

По словам чиновника, газификация для региона является важным вопросом. Несколько лет назад ее уровень на островах составлял только 14 процентов, однако сейчас он увеличился до 50 процентов.

«Мы хотим, чтобы жители нашего нефтегазового региона имели возможность отапливать свои дома экологически чистым и доступным топливом. Поэтому до конца 2025 года мы совместно с "Газпромом" полностью газифицируем Сахалин и Курилы», — резюмировал Лимаренко.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. В этом году на форум приедут делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.