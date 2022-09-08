Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Тренер раскрыла способ сбросить вес и оставаться худым без тяжелых нагрузок

Звездный тренер и диетолог Джеки Берк: необходимо работать умнее, а не усерднее

Фото: Andrew Heald / Unsplash

Звездный тренер и диетолог Джеки Берк из Бостона, штат Массачусетс, раскрыла способ, который позволил ее клиентам сбросить вес и оставаться худыми без тяжелых нагрузок. Публикацией на эту тему она поделилась в личном TikTok-аккаунте, на который подписаны около 45 тысяч человек.

По мнению 25-летней спортсменки, для достижения желаемой цели необходимо «работать умнее, а не усерднее». Исходя из этого она предложила соответствующую программу тренировок.

«Первый тип упражнений — низкоинтенсивные кардио. Большинство моих клиентов ходят для этого пешком. Я рекомендую совершать 30-60-минутные прогулки не реже пяти дней в неделю», — объяснила она и отметила, что для такой нагрузки также подойдет йога, эллиптический тренажер, беговая дорожка или велотренажер.

Далее в основе программы Берк лежат силовые тренировки, которые необходимо выполнять три раза в неделю «для наращивания мышечной массы» и «сведения к минимуму реакции организма на стресс».

Тренер также рекомендует заниматься кардио высокой интенсивности два раза в неделю в течение 20 минут. «Это полезно для вашего здоровья, но не нужно доводить себя до изнеможения, — сказала американка. — Работай умом, а не силой».

В августе эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина раскрыла способы накачать упругие ягодицы без изнурительных тренировок в спортзале и дополнительного оборудования. Логвина посоветовала тренироваться умеренно, но регулярно — три-пять раз в неделю. При этом три занятия должны быть с акцентом на ноги и ягодицы с проработкой большой, средней, малой и грушевидной мышц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Американский генерал рассказал о потерях ВСУ
Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия
Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей
Неоднократно судимый член банды Басаева осужден на 12 лет
Россиянам посоветовали следить за здоровьем сердца после завершения дачных работ
Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца
Летевший на Бали пассажир нарушил запрет на борту и возмутил попутчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.