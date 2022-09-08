В Киеве заявили об отсутствии авторитета у Меркель и Берлускони

В офисе Зеленского заявили, что Меркель и Берлускони пытаются использовать тему Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони отсутствует авторитет, необходимый для посредничества. Его цитирует РИА Новости.

«Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость», — сказал Подоляк.

Ранее Берлускони заявил, что мог бы стать вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредником для урегулирования конфликта на Украине.

Против посредничества Меркель выступил лидер немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц. «Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте», — заявил он.