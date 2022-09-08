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Информация о просьбе россиянки помочь с детским питанием оказалась недостоверной

Сообщения с просьбой россиянки помочь с детским питанием оказались недостоверными

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Информация о просьбе пользовательницы «ВКонтакте» Ларисы Звериной помочь с детским питанием оказалась недостоверной.

В посте пользовательница Лариса Аверина обращается к жителям Абакана с просьбой помочь со смесью Nutrilon Пепти Гастро. По ее словам, она оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и не может приобрести питание для ребенка. При этом профиль Авериной во «ВКонтакте» в настоящий момент заблокирован за нарушение правил соцсети, что может свидетельствовать о мошеннических действиях.

В комментариях к посту с предложением помочь финансово пользовательница оставляет номер телефона, зарегистрированный в Краснодарском крае. Отозвавшиеся на призыв также обратили внимание, что по указанным контактам никто не отвечает, а аккаунт был приватным, что не позволяет проверить данные человека, активность в соцсетях и дату создания профиля.

Аналогичные сообщения о проблемах с питанием Nutrilon Пепти Гастро появлялись с конца июля в сообществах городов Димитровград, Новотроицк, Щербинка, Усолье-Сибирское, Подольск, Ярославль, Нижневартовск, Юрга, Излучинск, Пермь и других.

Публикации с просьбами о помощи не получили распространения в СМИ, однако активно расходились в соцсетях. При этом пользователи неоднократно обращали внимание, что они являются мошенническими.

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Варвара Кошечкина
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