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Россиянин избил жену, сжег машину и пошел гулять голым по селу

Житель Алтайского края избил жену, сжег машину и пошел гулять голым по селу

Жители села Преградинка Алтайского края заметили на улице голого мужчину. Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По информации авторов поста, в ночь на 7 сентября россиянин избил жену и сжег автомобиль. Свидетелями этого стали его дети. На следующий день мужчина по неизвестной причине разделся и отправился на прогулку по селу.

На записи видно, что обнаженный житель Преградинки, шатаясь, идет вдоль дороги и машет в знак приветствия прохожим, а также проезжающим мимо автомобилям. Операторы предположили, что мужчина был пьян.

Ранее в Крыму голый мужчина зашел ночью в ломбард и забаррикадировался там, обмотав ручки дверей полотенцем и заблокировав вход стульями.

Константин Лысяков
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