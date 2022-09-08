Суд дал восемь лет педофилу за надругательство над ребенком в российском поезде

В Тобольске суд дал 8 лет педофилу за сексуальное насилие над 12-летней пассажиркой поезда

Тобольский районный суд Тюменской области приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего мужчину, который надругался над 12-летней девочкой. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 декабря 2021 года педофил ехал в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Сургут — Екатеринбург». Недалеко от Тобольска он напал на школьницу и надругался над ней.

Фигурант признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что на Ставрополье задержали педофила, который домогался четырехлетней девочки в кустах.