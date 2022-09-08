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В России заявили о несправедливости индексации пенсий

Омбудсмен Москалькова заявила, что необходимо индексировать выплаты любым пенсионерам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что пенсии необходимо индексировать любым пенсионерам — вне зависимости от того, работают они или нет. Она добавила, что особенно важно корректировать ежемесячные выплаты, такие как зарплата и пенсия, с учетом роста цен.

По ее мнению, все россияне, имеющие право на получение соответствующих выплат, должны быть в одинаковых условиях. Омбудсмен отметила, что изначально программу индексации решили распространить только на неработающих пенсионеров, что кажется ей несправедливым. «Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту», — рассказала она.

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Москалькова напомнила, что работающим россиянам начисляются баллы в счет будущей пенсии. Она предложила ускорить этот процесс: раньше гражданин, только что вышедший на пенсию, мог получить баллы через четыре месяца, а с недавнего времени — через два. «Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость», — отметила Москалькова.

Омбудсмен сделала заявление на фоне новости о том, что проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующая информация появилась в конце августа из письма общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления в собственность граждан. Россияне смогут выбрать, оставлять им деньги под управлением фонда ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

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Мария Грушко
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