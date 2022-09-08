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Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

Замглавы Пентагона Каль заявил, что США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

Фото: Issei Kato / Reuters

США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пообещал замглавы Пентагона Колин Каль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», — заявил Каль.

Вашингтон регулярно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

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Марина Совина
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