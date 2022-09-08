В российском городе обнаружили пешеходный переход «в никуда»

В Оренбурге местные жители обратили внимание на пешеходный переход «в никуда»

В Оренбурге местные жители обнаружили пешеходный переход «в никуда». Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

О необычном переходе, расположенном на улице Потехина, стало известно в четверг, 8 сентября. На видео, снятом одним из жителей города, можно увидеть, что тротуар возле «зебры» отсутствует. Один ее конец упирается в стену расположенного рядом здания, а другой ведет в кустарники и трубу.

В оренбургской мэрии «Подъему» заявили, что ставшее популярным в социальных сетях видео не отражает реальную ситуацию. Чиновники добавили, что пешеходный переход находится на территории предприятия «Росводоканал». По их словам, для доступа к зебре предусмотрены подходы, а работники пользуются ей на протяжении многих лет.

В сентябре на велодорожке набережной Ячинского водохранилища в Калуге установили урны и биотуалеты. Губернатор области Владислав Шапша назвал препятствия на дорогах хулиганством и пообещал, что сотрудники коммунальных служб в скором времени уберут помехи на место.