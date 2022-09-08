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Кудрин заявил о потере рублем статуса конвертируемой валюты

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что рубль перестал быть конвертируемым в 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рубль перестал быть конвертируемым в 2022 году, и ему необходимо вернуть этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов. Его слова на выступлении на Московском финансовом форуме цитирует РИА Новости.

«Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля. Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше — то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов», — подчеркнул Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что 50 процентов экспортных и импортных сделок в России заключаются в долларах, еще 30 процентов — в евро. Перевести их все на рубли или валюты «дружественных» стран будет крайне сложно. В связи с этим внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов, заключил Кудрин.

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Выступая на мероприятии, Кудрин также назвал главную слабость российской экономики — по его мнению, ею по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов. Основной проблемой, которую порождает такая зависимость, чиновник назвал снижение эффективности многих государственных институтов. Министр финансов Антон Силуанов частично согласился с Кудриным, заметив, однако, что при разумном подходе к тратам значимость проблемы снижается. 

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Софья Ермакова
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