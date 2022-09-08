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В Дагестане задумали религиозных туризм для гостей из арабских стран

Меликов заявил, что среди гостей из ОАЭ может быть востребован религиозный туризм

Фото: Unsplash

Религиозный туризм в Дагестане может быть востребован у туристов из арабских стран. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает ТАСС.

По его словам, свою заинтересованность в обмене туристами высказала прибывшая в регион делегация из ОАЭ.

[Объединенные] Арабские Эмираты <> заинтересованы в том числе в обмене туристами. <> Мы им показали ряд наших точек, предложения развития туризма, и они высказали заинтересованность. Сказали, что предложения, которые мы продемонстрировали, весьма будут интересны для жителей не только Эмиратов, но и вообще представителей арабских стран», — рассказал он.

Глава республики подчеркнул, что партнеры из ОАЭ заинтересованы в туристических программах с соблюдением религиозных правил, с посещением мечетей и обменом религиозными делегациями.

Также партнеры из ОАЭ, как отмечает Меликов, заинтересованы в импорте продукции сельхозпроизводителей Дагестана.
«Прежде всего, мясо их интересует. Но и другие продукты тоже. У нас есть в этом проблема, потому что мы, к сожалению, последние годы на территории Дагестана не развивали переработку. Поэтому мы с ними ведем в том числе диалог о том, чтобы они приняли участие своими инвестициями в строительстве сельхозперерабатывающих предприятий», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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