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Стало известно о переходе Шевченково «из рук в руки» в ходе контрнаступления ВСУ

WarGonzo заявил о переходе Шевченково из рук в руки в ходе контрнаступления ВСУ

Фото: Gabriel Rivera-Villan / globallookpress.com

Село Шевченково в Харьковской области в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходило из рук в руки. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным военкоров, в настоящий момент населенный пункт занят российской армией. «Десантники смогли затормозить и где-то уже заморозить продвижение ВСУ», — заявили журналисты.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ на Шевченково провалилась. «На данный момент ситуацию на дуге Шевченково — Волхов Яр удалось относительно стабилизировать. Противник пытался найти пути подхода к Шевченково, но был либо уничтожен, либо отброшен», — говорилось в сообщении.

О подробностях наступления ВСУ на Харьковском направлении также рассказывал журналист Евгений Поддубный. По его словам, украинские военные на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС — от одной до двух батальонных тактических групп. При этом он подчеркнул, что ВСУ не удастся закрепить успех из-за нехватки авиации, резервов и качества управления.

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Варвара Кошечкина
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