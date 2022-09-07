Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково

WarGonzo сообщил о провальной атаке ВСУ при попытке найти подход к Шевченково

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Шевченково в Харьковской области провалилась. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«На данный момент ситуацию на дуге Шевченково-Волхов Яр удалось относительно стабилизировать. Противник пытался найти пути подхода к Шевченково, но был либо уничтожен, либо отброшен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в село украинские военные не заходили.

Ранее журналист Евгений Поддубный описал подробности наступления ВСУ в Харьковском направлении. По его словам, украинские военные на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС — от одной до двух батальонных тактических групп.

При этом он подчеркнул, что локальный успех ВСУ возможен, но закрепить его они не смогут из-за нехватки авиации, резервов и качества управления войсками.