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Раскрыты способы сэкономить на авиабилетах на Новый Год

Тревел-эксперт Радченко советует бронировать авиабилеты и отели на Новый Год в сентябре

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Тревел-эксперт и основатель AirAdvisor Антон Радченко рассказал три способа, которые помогут сэкономить на перелетах в новогодние даты. Об этом он поделился с The Sun.

В первую очередь эксперт раскрыл, что сентябрь является наиболее выгодным месяцем для бронирования авиабилетов и отелей на Новый Год. По его словам, чаще всего авиакомпании и отельеры начинают снижать цены в конце лета, так как в это время года количество путешественников ожидаемо уменьшается.

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Кроме того, Радченко советует продолжать мониторить предложения авиакомпаний и в случае нахождения более дешевого варианта просить перевозчика перебронировать билеты. Специалист уточнил, что прежде необходимо ознакомиться с политикой компании, чтобы убедиться, что получение возмещения и изменение рейса возможно.

Также основатель AirAdvisor рекомендует бронировать авиабилеты не менее чем за три-пять месяцев до поездки. Радченко уверяет, что такой период является оптимальным для покупки мест на желаемом рейсе по самым низким ценам.

Ранее в сентябре опытный путешественник поделился лучшими лайфхаками для комфортных поездок и назвал топ-5 советов для экономии средств. Например, он призвал всегда отказываться от «программ защит путешествий», которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов.

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Дарья Рыбак
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