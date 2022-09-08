Россиянам раскрыли цены на отдых в лучшем мегаполисе мира

АТОР: цена за недельный тур в Сингапур обойдется россиянам в 120 тысяч рублей

Недельная путевка в Сингапур обойдется российским туристам примерно в 120 тысяч рублей на человека. Цены на отдых в популярной азиатской стране АТОР раскрыли представители туротрасли.

Туроператоры рассказали АТОР, что уже начали подготавливать туры в Сингапур. Ожидается, что в ближайшее время они будут доступны к бронированию. В компании ПАКС сообщили, что смогут предложить россиянам сформированные путевки в лучший мегаполис мира (по версии ООН) к концу текущей недели.

Что касается стоимости туров, то они, по словам руководителя коммерческого подразделения «Интуриста» Филиппа Обручева-Миронова, будут находиться примерно на допандемийном уровне. «За счет того, что курс стал ниже, цены на Сингапур могут быть даже чуть доступнее, чем до пандемии», — добавил он.

Генеральный директор компании «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов, в свою очередь, проинформировал, что в настоящее время недельный тур на двоих в Сингапур с вылетом в середине сентября можно приобрести за 67 тысяч рублей. Однако к этой сумме нужно будет прибавить стоимость перелета.

Отмечается, что самый бюджетный вариант перелета (вылет 22 сентября) обойдется примерно в 45 тысяч рублей с человека в одну сторону с багажом. В этом случае лететь придется через Бахрейн. Общее время в пути из Москвы в Сингапур составит 15 часов 30 минут. Таким образом, недельный тур в страну на человека будет стоить чуть больше 120 тысяч рублей.

29 августа власти Сингапура отменили карантин для непривитых иностранных путешественников. Теперь гостям популярной азиатской страны, в частности, россиянам, достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до вылета.

Ранее в феврале ООН признала Сингапур наиболее комфортными мегаполисом для жизни. На втором месте оказался Торонто (Канада), на третьей строчке расположилась Москва.