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Лучший мегаполис мира упростит правила въезда для иностранных туристов

CNBC: Сингапур отменит карантин для непривитых путешественников с 29 августа

Фото: Mike Enerio / Unsplash

Власти Сингапура планируют отменить карантин для непривитых иностранных путешественников с 29 августа. Об упрощении правил въезда в лучшем мегаполисе мира, по версии ООН, сообщает CNBC.

В издании подчеркнули, что не вакцинированным от COVID-19 туристам больше не придется самоизолироваться на одну неделю. Теперь непривитым гостям популярной азиатской страны, в частности россиянам, достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до вылета.

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Также отмечается, что полностью привитые путешественники могут въезжать в Сингапур не только без дальнейшего прохождения карантина, но и без теста на коронавирус. Однако под это правило попадают не все иностранные граждане, а только те, кто привит вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Российских препаратов в этом списке нет.

Более того, с 29 августа в стране отменяется обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте.

Ранее в феврале ООН признала Сингапур наиболее комфортными мегаполисом для жизни. На втором месте оказался Торонто (Канада), а на третьей строчке расположилась российская столица — Москва.

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Фариза Бацазова
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