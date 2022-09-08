Женщина отметила 91-й день рождения прыжком с парашютом

Fox 5: американка прыгнула с парашютом в 91-й день рождения

Жительница американского штата Миннесота отметила 91-й день рождения прыжком с парашютом. Об этом сообщает Fox 5.

«На свой 80-й день рождения я каталась на зиплайне. Кто-то спросил меня, что я сделаю теперь, и я без раздумий ответила, что прыгну с парашютом», — пояснила женщина. По ее словам, она не ожидала, что это случится на самом деле, но друзья из церкви собрали деньги и сделали совместный подарок.

Шеннон вырастила десятерых детей и работала до 80 лет. «Она настоящая чудо-женщина. Она сильная и любит окружающих», — сказала подруга американки Дейзи Мэй.

Ранее сообщалось, что в честь своего столетия жительница американского штата Флорида впервые прыгнула с парашютом. Долгожительница совершила прыжок в тандеме с инструктором.