Владелец УАЗа начнет выпускать китайские автомобили под российским брендом

Российская «Соллерс» начнет выпускать китайские машины JAC под собственным брендом

Владелец УАЗа российская компания «Соллерс авто» начнет выпускать китайские автомобили под собственным брендом, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые знакомы с деталями нового проекта концерна. Основой для локализации производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут машины производителя JAC.

Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт «Соллерс авто», предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, было подписано 7 сентября на ВЭФ-2022. На заводе планируют выпускать авто бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны, заявили в Минпромторге. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что проект позволит заменить замороженное производство LCV Ford Transit в России. При этом Минпромторг пообещал, что «Соллерс авто» обеспечит «высокий уровень локализации продуктов».

Начать выпуск авто должны уже до конца года. Источники «Ведомостей» рассказали, что на совместном предприятии «Соллерс» и Ford будут производить машины, схожие по массогабаритным характеристикам с Ford Transit и Mercedes Sprinter. Основой для этой модели выступит JAC Sunray. Собеседники издания также предположили, что бескапотный фургон российский концерн будет выпускать на базе модели JAC-N25/35, похожей на Hyundai Porter. При этом обе китайские модели уже доступны на российском рынке.

Глава «Соллерса» Николай Соболев анонсировал запуск нового автомобильного бренда 6 сентября на ВЭФ-2022. Помимо СП с Ford у компании есть СП с японскими Mazda и Isuzu, но все проекты на данный момент заморожены. «Соллерс» также планировал развивать проект по локализации с китайской Chery на площадке УАЗа в Ульяновске, но в конце августа китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом из-за его внесения в санкционный список.