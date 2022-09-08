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Владелец УАЗа начнет выпускать китайские автомобили под российским брендом

Российская «Соллерс» начнет выпускать китайские машины JAC под собственным брендом

Фото: JACCAR.RU

Владелец УАЗа российская компания «Соллерс авто» начнет выпускать китайские автомобили под собственным брендом, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые знакомы с деталями нового проекта концерна. Основой для локализации производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут машины производителя JAC.

Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт «Соллерс авто», предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, было подписано 7 сентября на ВЭФ-2022. На заводе планируют выпускать авто бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны, заявили в Минпромторге. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что проект позволит заменить замороженное производство LCV Ford Transit в России. При этом Минпромторг пообещал, что «Соллерс авто» обеспечит «высокий уровень локализации продуктов».

Начать выпуск авто должны уже до конца года. Источники «Ведомостей» рассказали, что на совместном предприятии «Соллерс» и Ford будут производить машины, схожие по массогабаритным характеристикам с Ford Transit и Mercedes Sprinter. Основой для этой модели выступит JAC Sunray. Собеседники издания также предположили, что бескапотный фургон российский концерн будет выпускать на базе модели JAC-N25/35, похожей на Hyundai Porter. При этом обе китайские модели уже доступны на российском рынке.

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Глава «Соллерса» Николай Соболев анонсировал запуск нового автомобильного бренда 6 сентября на ВЭФ-2022. Помимо СП с Ford у компании есть СП с японскими Mazda и Isuzu, но все проекты на данный момент заморожены. «Соллерс» также планировал развивать проект по локализации с китайской Chery на площадке УАЗа в Ульяновске, но в конце августа китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом из-за его внесения в санкционный список.

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Софья Ермакова
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