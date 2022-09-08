Бывший футболист «Зенита» перешел в «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Миха Мевля перешел в «Спартак»

Защитник сборной Словении Миха Мевля перешел из турецкого «Аланьяспора» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон. Финансовые условия сделк не уточняются. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака».

Защитник является бывшим футболистом «Зенита», в составе которого стал чемпионом России. Он также выступал в РПЛ за «Ростов» и «Сочи». В нынешнем сезоне Мевля не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

В июне 2016 года Мевля дебютировал в составе сборной Словении. На его счету один гол в 43 матчах за национальную команду.