Европейский центробанк рекордно повысил процентную ставку

ЕЦБ ради борьбы с инфляцией повысил процентную ставку до рекордных 1,25 процента

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые в истории объединения поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта, так что базовая процентная ставка выросла до рекордных 1,25 процента. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Ставка по депозитам достигла уровня 0,75 процента, по краткосрочным кредитам ЕЦБ поднялась до 1,5 процента. При этом ЕЦБ не исключает дальнейшего повышения каждого из параметров.

На прошлом заседании, которое состоялось 21 июля, ЕЦБ повысил ключевую ставку с 0 процентов до 0,5 процента. Таким образом, в еврозоне завершился период нулевых и отрицательных ставок, продлившийся 11 лет.

Поводом для такого шага стала рекордная за все время существования евро потребительская инфляция. По состоянию на конец августа она достигла 9,1 процента. Основной причиной такой ситуации стал энергетический кризис, возникший в результате ввода российских войск на территорию Украины и, как следствие, введения санкций в отношении российских энергоресурсов.

Решение ЕЦБ было ожидаемым. В частности, аналитики Goldman Sachs Group, Bank of America и JPMorgan Chase предупреждали о повышении ставок именно на 75 базисных пунктов, поскольку европейские власти объявили о готовности к жесткой борьбе с инфляцией.