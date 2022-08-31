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Экономика

Европа приготовилась агрессивно бороться с ростом цен

Bloomberg: ЕЦБ пойдет на резкое повышение ставки в сентябре

Фото: Erick Marciscano / Reuters

Аналитики Goldman Sachs Group, Bank of America и JPMorgan Chase сошлись во мнении, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пойдет на резкое ужесточение денежно-кредитной политики и уже на ближайшем заседании в начале сентября поднимет ставку сразу на 75 базисных пунктов. О подготовке Европы к агрессивной борьбе с ростом цен сообщает Bloomberg.

В частности, аналитики Goldman полагают, что инфляция в еврозоне будет ускоряться и дальше, поскольку временные меры поддержки в Германии подходят к концу, а высокие цены на энергоносители продолжают влиять на розничные цены. С другой стороны, часть руководства ЕЦБ предостерегают от того, чтобы следовать примеру США, поскольку Европа готовится к рецессии.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне установила очередной рекорд, поднявшись до 9,1 процента по сравнению с прошлым годом в августе. Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания. Базовая инфляция в регионе, при расчете которой исключают сезонные и иные временные колебания цен, ускорилась до нового максимума в 4,3 процента.

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Платон Щукин
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