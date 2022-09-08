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Таксиста задержали в ходе расследования двойного самоубийства школьниц

В Петербурге задержали таксиста в ходе расследования двойного самоубийства школьниц

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге в ходе расследования двойного самоубийства школьниц был задержан 38-летний уроженец Челябинской области, который работает таксистом. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК России, сообщает в четверг, 8 сентября, «Фонтанка.ру».

Следователи полагают, что в начале февраля 2022 года мужчина вел переписку с одной из школьниц: он уговорил ее за деньги присылать ему фото интимного характера. Фигуранта ограничили подпиской о невыезде.

После того как 22 февраля 2022 года тела двух восьмиклассниц без признаков жизни нашли в Калининском районе Санкт-Петербурга, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Каких-либо данных, указывающих на причастность таксиста к этому уголовному делу, на данный момент нет. Детский омбудсмен Анна Митянина отметила, что 22 февраля работавшие на месте происшествия следователи, кроме бутылки с алкоголем, нашли две записки. Одна из школьниц в своей записке попросила прощения у семьи.

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Леонид Микуляк
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