Тереза Мэй рассказала о работе премьером при Елизавете II

Тереза Мэй заявила, что для нее было честью работать премьер-министром при Елизавете II

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на своей странице в Twitter прокомментировала смерть королевы Елизаветы II, выразив свои соболезнования и рассказав, что для нее было честью работать премьером при таком монархе.

«Служить ей премьер-министром было честью моей жизни. Но мы никогда не должны забывать, что наша королева была также матерью, бабушкой и прабабушкой. Наши мысли и молитвы сейчас с ее семьей», — заявила экс-премьер.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.