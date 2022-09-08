Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

«Аэрофлот» возобновит полеты в две популярные курортные страны

«Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, которые считаются популярными у россиян курортными странами. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, передает РИА Новости.

Как отметил специалист, у перевозчика сформирована программа. В зимнем расписании сохраняются рейсы по двум турецким направлениям — в Стамбул и Анталью. Кроме того, в программу добавятся два полета в неделю на Сейшелы, а также появятся рейсы в Таиланд. «Уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — уточнил Александровский.

С октября авиакомпания планирует запустить полеты в Дубай и рассматривает возможность осуществления рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. «Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — пояснил глава «Аэрофлота».

Ранее в сентябре в МИД России заявили, что Москва и Бангкок рассматривают планы по возобновлению прямого авиасообщения. Уточнялось, что власти Таиланда одобрили включение российских вакцин в перечень препаратов, допустимых для пересечения границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Стали известны подробности о жертве резонансного убийства в Ялте
Россиянин выстрелил в бывшую жену в парикмахерской и попытался совершить суицид
Косторная рассказала о необходимости длительной реабилитации после операции
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.