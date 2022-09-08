«Аэрофлот» возобновит полеты в две популярные курортные страны

«Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, которые считаются популярными у россиян курортными странами. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, передает РИА Новости.

Как отметил специалист, у перевозчика сформирована программа. В зимнем расписании сохраняются рейсы по двум турецким направлениям — в Стамбул и Анталью. Кроме того, в программу добавятся два полета в неделю на Сейшелы, а также появятся рейсы в Таиланд. «Уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — уточнил Александровский.

С октября авиакомпания планирует запустить полеты в Дубай и рассматривает возможность осуществления рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. «Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — пояснил глава «Аэрофлота».

Ранее в сентябре в МИД России заявили, что Москва и Бангкок рассматривают планы по возобновлению прямого авиасообщения. Уточнялось, что власти Таиланда одобрили включение российских вакцин в перечень препаратов, допустимых для пересечения границы.