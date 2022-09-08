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Блогерша призвала избегать трех модных трендов осени

Блогерша Лиззи Гринберг призвала не носить модные осенью 2022 года жилеты и биркенштоки

Фото: Unsplash

Блогерша Лиззи Гринберг призвала избегать трех модных трендов осени 2022 года. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт в сфере стиля сочла сомнительными трендами текущего сезона и посоветовала не носить жилеты, казаки и биркенштоки (видоизмененные ортопедические шлепанцы, подошва которых адаптирована к форме стопы, — прим. «Ленты.ру»). Девушка отметила, что в то же время некоторые из данных изделий кажутся ей милыми. Однако, по ее словам, они быстро утратят свою актуальность.

При этом известно, что, например, биркенштоки включили в свой гардероб многие знаменитости. Так, среди них — модели Кайя Гербер и Кендалл Дженнер и актриса Дакота Джонсон.

Ранее в сентябре модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала трендовую обувь на осень и зиму. В холодное время года будут востребованы сапоги в ковбойском стиле, а также данные изделия ярких оттенков, например розового, небесно-голубого и оранжевого. Кроме того, по словам специалистки, популярность обретут кожаные байкерские ботинки с металлической фурнитурой.

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Алина Гостева
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