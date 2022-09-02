Названа трендовая обувь на осень и зиму
Модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала трендовую обувь на осень и зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В холодное время года будут востребованы сапоги в ковбойском стиле, а также данные изделия ярких оттенков, например розового, небесно-голубого и оранжевого. При этом эксперт посоветовала сочетать последние с нарядами в насыщенной цветовой гамме.
Кроме того, по словам специалистки, популярность обретут кожаные байкерские ботинки с металлической фурнитурой, которые следует добавлять в качестве контрастной детали к повседневным образам с юбками, платьями или классическими брюками. Также Алмазан внесла в список облегающие сапоги, сапоги на массивной платформе и каблуках, а также на трекинговой рельефной подошве бежевого или белого цвета.
В августе фэшн-журналистка Анна Эстрин назвала три самых модных принта на одежде осенью. В тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры.