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Названа трендовая обувь на осень и зиму

Glamour назвал яркие сапоги и ботинки в байкерском стиле трендовой обувью на осень и зиму

Фото: Valentina Ranieri / Globallookpress.com

Модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала трендовую обувь на осень и зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В холодное время года будут востребованы сапоги в ковбойском стиле, а также данные изделия ярких оттенков, например розового, небесно-голубого и оранжевого. При этом эксперт посоветовала сочетать последние с нарядами в насыщенной цветовой гамме.

Кроме того, по словам специалистки, популярность обретут кожаные байкерские ботинки с металлической фурнитурой, которые следует добавлять в качестве контрастной детали к повседневным образам с юбками, платьями или классическими брюками. Также Алмазан внесла в список облегающие сапоги, сапоги на массивной платформе и каблуках, а также на трекинговой рельефной подошве бежевого или белого цвета.

В августе фэшн-журналистка Анна Эстрин назвала три самых модных принта на одежде осенью. В тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры.

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Алина Гостева
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