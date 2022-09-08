Число туристов в КБР выросло на 60 процентов

В Кабардино-Балкарии число туристов за лето выросло на 60 процентов

За лето Кабардино-Балкарию посетили почти полмиллиона туристов. Как сообщает ТАСС, это более чем на 60 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«По предварительным данным, турпоток в Кабардино-Балкарию в летний период 2022 года составил 488,2 тысячи человек. Количество отдыхающих выросло на 63,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в Минтуризма региона.

По данным ведомства, больше всего туристов посетило регион в июле и августе. Путешественники приезжают из разных регионов страны, но больше всего — из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, республик СКФО.

В ведомстве считают, что важную роль играет и ценовая политика отдыха в регионе. «На сегодняшний день результаты мониторинга цен на туристические услуги по размещению в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях показывают, что 60 процентах всех объектов коллективных средств размещения граждан оставили стоимость оказываемых услуг на прежнем уровне, 40 процентов всех объектов повысили цены всего на 10 процентов. Цена подъема на канатных дорогах осталась без изменений», — рассказал министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.