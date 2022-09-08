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Байден продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы выборам

Президент США Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года», — говорится в письме политика лидерам палат конгресса.

По его словам, на данный момент нет свидетельств тому, что иностранные силы стремятся изменить результаты голосования каких-либо выборов в США. При этом он подчеркнул, что «иностранные силы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки».

На основании исполнительного указа 13848 Вашингтон несколько раз вводил ограничения против российских граждан и компаний в связи с приписываемым вмешательством в избирательный процесс, несмотря на то, что Москва многократно отвергала обвинения.

Ранее движение в поддержку президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке за президентское кресло в 2024 году. Также стало известно, что помимо самого американского лидера в качестве кандидата на предстоящих выборах фигурирует вице-президент США Камала Харрис.

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Марина Совина
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