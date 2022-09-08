Сверхсекретные документы НАТО опубликовали в даркнете

Хакеры опубликовали секретные документы НАТО после атаки на генштаб ВС Португалии

Сверхсекретные документы НАТО были опубликованы в даркнете после кибератаки на генштаб ВС Португалии. Об этом сообщает португальское издание Diario de Noticias.

Как утверждают журналисты этого медиа, генштаб подвергся серьезной хакерской атаке, целью которой и была кража секретных материалов. Всего речь идет о сотнях документов. При этом отмечается, что правительство Португалии узнало о самом факте атаки от американской разведки, которая нашла документы в даркнете и смогла определить их происхождение.

Когда именно была проведена атака, не сообщается, однако журналисты выяснили, что посольство США сообщило о нападении премьер-министру Португалии еще в августе. Diario de Noticias отмечает, что НАТО непременно потребует объяснений от Португалии. Тем временем специалисты пытаются оценить степень ущерба, которую нанесла утечка самому НАТО.

Ранее российская хакерская группировка Killnet объявила войну японскому правительству. О начале кибератак на госсайты Японии представители объединения сообщили в Telegram. Одним из первых атаке Killnet подвергся сайт токийского метро.