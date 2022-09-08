Новому союзнику России перестало хватать долларов

У выступившей в поддержку России Мьянмы перестало хватать долларов

Работающие в Мьянме компании начали жаловаться на то, что им перестало хватать долларов в связи с жестким контролем за оборотом валюты, который ввела захватившая в прошлом году власть в стране военная хунта, сообщает японское агентство Nikkei.

По словам собеседников издания, недостаток валюты может привести к прекращению бизнеса. Перевести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.

Мьянма в последнее время на фоне санкционной войны России и Запада, запущенной после начала боевых действий на Украине, становится одним из новых союзников Москвы. На днях глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке и похвалил президентство Владимира Путина, указав, что Россия при нем переместилась на первое место в мире и теперь контролирует глобальную стабильность.

Также Хлайн рассказал, что государство начало покупать российские нефтепродукты, удобрения и топливо, причем оплачивать поставки страна готова в рублях. Каким образом Мьянма получит эти рубли, председатель госсовета не уточнил, однако пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений в своей стране. Тем не менее, по его словам, миру необходимо избавиться от «долларового устрашения» и активнее использовать в торговле рубль, юань и рупию.

Власти Мьянмы создали в апреле этого года Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику. Позднее Центробанк страны потребовал конвертировать депозиты в иностранной валюте в кьяты. Такая политика привела к возникновению черного рынка валюты, причем курс доллара на нем в два раза выше, чем официальный.

