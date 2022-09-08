Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Новому союзнику России перестало хватать долларов

У выступившей в поддержку России Мьянмы перестало хватать долларов

Фото: AP

Работающие в Мьянме компании начали жаловаться на то, что им перестало хватать долларов в связи с жестким контролем за оборотом валюты, который ввела захватившая в прошлом году власть в стране военная хунта, сообщает японское агентство Nikkei.

По словам собеседников издания, недостаток валюты может привести к прекращению бизнеса. Перевести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.

Мьянма в последнее время на фоне санкционной войны России и Запада, запущенной после начала боевых действий на Украине, становится одним из новых союзников Москвы. На днях глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке и похвалил президентство Владимира Путина, указав, что Россия при нем переместилась на первое место в мире и теперь контролирует глобальную стабильность.

Также Хлайн рассказал, что государство начало покупать российские нефтепродукты, удобрения и топливо, причем оплачивать поставки страна готова в рублях. Каким образом Мьянма получит эти рубли, председатель госсовета не уточнил, однако пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений в своей стране. Тем не менее, по его словам, миру необходимо избавиться от «долларового устрашения» и активнее использовать в торговле рубль, юань и рупию.

Власти Мьянмы создали в апреле этого года Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику. Позднее Центробанк страны потребовал конвертировать депозиты в иностранной валюте в кьяты. Такая политика привела к возникновению черного рынка валюты, причем курс доллара на нем в два раза выше, чем официальный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Члены королевской семьи прибыли в Шотландию к заболевшей Елизавете II
Артиллерия ЛНР начала обстрел ВСУ в районе Северска и Соледара
Адвокат Сапеги допустил ее помилование до конца года
Бывший футболист «Зенита» перешел в «Спартак»
Туристы разрыдались из-за новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II
Во Франции сравнили «весовые категории» Макрона и Путина
Популярный диджей назвал преимущество Москвы перед другими городами мира
Найден способ очистить стиральную машину с помощью одного средства из ванной
Блогерша перечислила неочевидные портящие волосы привычки
Оливия Уайлд опровергла слухи о конфликте с Флоренс Пью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.