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В Мелитополе назвали терактом взрыв в волонтерском штабе

В штабе движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе заявили, что никто не пострадал

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В расположенном в Мелитополе штабе движения «Мы вместе с Россией» заверили, что при взрыве никто не пострадал, волонтеры продолжают выполнять гуманитарную миссию. О состоянии добровольцев отчитались в официальном Telegram-канале штаба.

В заявлении пресс-службы произошедшее назвали терактом и отметили, что обратились к местным жителям, чтобы те поделились своим видением ситуации. «Здесь нет оружия, тут нуждающиеся получают гуманитарную помощь. То, что они (бойцы Вооруженные сил Украины — прим. «Ленты.ру») делают, это дебилизм. Чтоб им такое же прилетело», — заявила одна из опрошенных местных жительниц в беседе с сотрудниками штаба.

«Я считаю, что это какие-то дураки безмозглые, которые творят такие дела. Кому они (волонтеры — прим. «Ленты.ру») мешают? Кому и что они хотели доказать?», — отметил еще один местный житель, говоря о произошедшем.

О том, что в Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией», стало известно 8 сентября. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

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Варвара Кошечкина
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