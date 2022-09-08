Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам разъяснили правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

ЦБ разъяснил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов с 9 сентября

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выдача наличных средств, зачисленных на валютные счета после 9 сентября, будет происходить в рублях по курсу банка. Об этом сообщил Российский Центробанк (ЦБ) в своем Telegram-канале.

При этом по-прежнему валюта, зачисленная в период с 9 марта до 9 сентября, выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты, пояснил регулятор.

Ранее ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц до 9 марта 2023 года. Также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.