Россиянам разъяснили правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

ЦБ разъяснил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов с 9 сентября

Выдача наличных средств, зачисленных на валютные счета после 9 сентября, будет происходить в рублях по курсу банка. Об этом сообщил Российский Центробанк (ЦБ) в своем Telegram-канале.

При этом по-прежнему валюта, зачисленная в период с 9 марта до 9 сентября, выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты, пояснил регулятор.

Ранее ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц до 9 марта 2023 года. Также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.