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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в голосовании на выборах

Песков заявил, что Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосованиях на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим, как», — сказал представитель Кремля.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова подвела первые итоги регистрации кандидатов на выборах глав субъектов. По ее словам, на 4 августа было зарегистрировано 57 кандидатов, а отказано в регистрации — только двум кандидатам. При этом 13 кандидатов сами отказались от участия в выборах.

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Никита Абрамов
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