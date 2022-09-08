В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в голосовании на выборах

Песков заявил, что Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосованиях на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим, как», — сказал представитель Кремля.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова подвела первые итоги регистрации кандидатов на выборах глав субъектов. По ее словам, на 4 августа было зарегистрировано 57 кандидатов, а отказано в регистрации — только двум кандидатам. При этом 13 кандидатов сами отказались от участия в выборах.