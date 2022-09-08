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Минфин анонсировал увеличение доли юаня в российских резервах

Министр финансов Силуанов: доля юаня в ЗВР будет повышаться
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов анонсировал скорое увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка. Его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», — отметил Силуанов.

В конце февраля в рамках антироссийских санкций правительства США, стран Евросоюза, Великобритании, Японии и ряда других государств заморозили номинированные в их национальных валютах резервы российского ЦБ. Из-за этого регулятор лишился доступа примерно к половине своих активов.

Летом был принят законопроект об исключении информации о золотовалютных резервах из числа сведений, которые невозможно засекречивать, после чего ЦБ перестал публиковать данные о текущей структуре ЗВР. Однако в последние годы регулятор отчитывался о снижении в них доли доллара и евро в пользу юаня.

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Платон Щукин
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