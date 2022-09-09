Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке

Поставки СПГ из Нигерии в Европу возрастут к зиме

Нигерия планирует к предстоящей зиме увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил министр нефти страны Тимипре Силва на международной нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане. Его слова приводит ТАСС. При этом конкретные объемы министр не назвал.

По словам Силвы, Нигерия принимает решительные меры по обеспечению безопасности на месторождениях, чтобы избежать хищений энергоресурсов, которые негативно влияют на экономический потенциал страны.

«В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу», — сказал министр.

Одновременно с ростом поставок СПГ Нигерия начнет строительство газопровода через Алжир в Европу и инвестирует в это 10 миллиардов долларов.

По данным официальной правительственной статистики, нигерийские поставки газа в Европу в 2021 году составили 23 миллиарда кубических метров. При этом проект газопровода через Алжир был предложен еще 40 лет назад, однако соглашение о реализации было подписано только в 2009 году, а его строительство до сих пор не начато. Проектная протяженность трубопровода составляет 4128 километров, мощность — 30 миллиардов кубометров, а оценочная стоимость 30 миллиардов кубов.

Также правительство страны одобрило строительство маршрута экспорта газа через Марокко до границ Евросоюза. Предполагаемая протяженность газопровода составит 5660 километров, что сделает его самым длинным подводным трубопроводом в мире и вторым по длине в целом после МГП «Дружба».

Ранее ЕС уже не раз пытался увеличить импорт газа из Африки, однако сейчас из трех газопроводов из Алжира в Европу работает только два: MedGas и TransMed суммарной мощностью 33,4 миллиарда кубов. Поставки газа из России в ЕС сократились на 48 процентов с начала года.