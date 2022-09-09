Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 сентября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

В остальном, по словам Пескова, у президента России Путина на пятницу запланированы непубличные мероприятия.

2 сентября Владимир Путин предложил членам Совбеза рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. Он отметил, что это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.