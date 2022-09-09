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Минобороны сообщило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России заявило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты, а также 61-й пехотной бригады в населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

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Кроме того, за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 3 танка, 4 боевых машины пехоты и 7 других бронированных автомобилей, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и свыше 270 военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев устроил провокацию с участием раненого итальянского журналиста под Херсоном. По информации ведомства, 29 августа Маттиа Сорби в сопровождении двух военных в украинской форме отправился на такси к линии соприкосновения с зоной боевых действий на Николаево-Криворожском направлении.

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Сергей Истомин
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