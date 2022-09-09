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В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»

Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что Боррель «вконец потерял дипломатические берега»
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Wana News Agency / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Запад видит в Украине пешку в геополитической борьбе за ослабление Москвы, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат заявил, что мирный сценарий урегулирования ситуации на Украине не устроил бы США и Великобританию. Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде внушили, что «Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства».

Небензя добавил, что Боррель «вконец потерял дипломатические берега». «Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя», — отметил он.

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Марина Совина
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