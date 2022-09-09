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Жена украинского депутата вывезла за границу полмиллиона долларов

Жена депутата Рады за время спецоперации незаконно вывезла за границу полмиллиона долларов
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Фото: РИА Новости

Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в незаконном обогащении — его жена за время российской спецоперации вывезла за границу более полумиллиона долларов. Об этом в Telegram сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

«НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины — это более 17 миллионов 845 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Согласно ежегодной декларации за 2020 год, семье принадлежали 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро.

Прокуратура открыла соответствующее производство. Депутату, имя которого не раскрывается, грозит до 10 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в квартире депутата Верховной Рады Андрея Деркача, которого подозревают в связях с российской разведкой. Сообщается, что у парламентария нашли «шпионскую» ручку со спрятанным диктофоном и камерой.

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Алевтина Запольская
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