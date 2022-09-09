Минобороны отчиталось о 18 уничтоженных снарядах HIMARS и «Ольха» ВСУ

Минобороны России отчиталось о 18 уничтоженных снарядах РСЗО HIMARS и «Ольха» ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в воздухе были уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Херсонской области, а также рядом с Каховской ГЭС. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России в пятницу, 9 сентября.

В военном ведомстве также отчитались о шести сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях, а также Донецкой народной республике.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса и 827 боевых машин РСЗО, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.