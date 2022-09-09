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Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ сообщил, что президенту Владимиру Путину доверяют 80,3 процента россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 80,3 процента граждан. Такие данные раскрыли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.

Уровень одобрения деятельности российского лидера в период с 29 августа по 4 сентября составил 76,8 процента. Помимо этого, согласно данным центра, «в спонтанном рейтинге доверия российским политикам» показатель президента составил 37,9 процента.

ВЦИОМ проводит исследования с июня по сентябрь. Новые данные, представленные центром, были собраны с 29 августа по 4 сентября. Участие в опросе приняли 11200 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1 процента.

По данным опроса «ФОМнибус», который проводился со 2 по 4 сентября, высказались об одобрении работы президента 79 процентов россиян. Также выяснилось, что самому президенту доверяют 76 процентов опрошенных. Участие в этом исследовании приняли 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Ранее стало известно, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. В ходе опроса выяснилось, что «мнение россиян о целях спецоперации неизменно». 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины. По мнению каждого пятого, целью спецоперации остается защита населения Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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