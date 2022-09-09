Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ сообщил, что президенту Владимиру Путину доверяют 80,3 процента россиян

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 80,3 процента граждан. Такие данные раскрыли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.

Уровень одобрения деятельности российского лидера в период с 29 августа по 4 сентября составил 76,8 процента. Помимо этого, согласно данным центра, «в спонтанном рейтинге доверия российским политикам» показатель президента составил 37,9 процента.

ВЦИОМ проводит исследования с июня по сентябрь. Новые данные, представленные центром, были собраны с 29 августа по 4 сентября. Участие в опросе приняли 11200 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1 процента.

По данным опроса «ФОМнибус», который проводился со 2 по 4 сентября, высказались об одобрении работы президента 79 процентов россиян. Также выяснилось, что самому президенту доверяют 76 процентов опрошенных. Участие в этом исследовании приняли 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Ранее стало известно, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. В ходе опроса выяснилось, что «мнение россиян о целях спецоперации неизменно». 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины. По мнению каждого пятого, целью спецоперации остается защита населения Донбасса.