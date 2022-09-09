На картине Вермеера «Доярка» обнаружили два наброска

На картине художника Яна Вермеера «Доярка» обнаружены два наброска

На картине нидерландского художника Яна Вермеера «Доярка» были обнаружены два наброска, позднее закрашенные мастером. Об этом пишет Art News.

Первоначальные эскизы автора были найдены благодаря современным технологиям. Так, после сканирования полотна специалисты из музея Рейксмюсеум (Амстердам) и галереи Маурицхёйс (Гаага) заметили два подмалевка — наброски композиции, которые обеспечивают основу будущей работы. Набросками на картине Доярка были подставка для кувшина и корзина для костра. Впоследствии Вермеер их закрасил.

«Над "Дояркой" уже было проделано так много работы, что мы никак не ожидали, что благодаря современным технологиям найдется что-то еще»", — заявил гендиректор Рейксмюсеума Тако Диббитс.

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