В России 9 сентября начнется онлайн-голосование на выборах депутатов и губернаторов

В России 9 сентября начнутся трехдневные выборы в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года, в ходе которого пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Полный их список доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

В восьми регионах состоится онлайн-голосование на выборах разного уровня. В их числе Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области, а также Москва. В большинстве этих субъектов онлайн-голосование начнется 9 сентября, в остальных — 10 сентября.

Какие выборы пройдут с использованием дистанционного голосования Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве (9, 10, 11 сентября). Выборы Губернатора Калининградской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Выборы Губернатора Новгородской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Досрочные выборы Губернатора Томской области и совмещенные с ними выборы (10, 11 сентября); Выборы Губернатора Ярославской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (10, 11 сентября); Выборы депутатов Курского городского Собрания седьмого созыва (9, 10, 11 сентября); Выборы депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва (9, 10, 11 сентября).

Выборы губернаторов

Всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав регионов. Еще в одном регионе, Республике Адыгея, имя нового губернатора станет известно после голосования в законодательном собрании.

В каких регионах выберут губернаторов Калининградская область Новгородская область Владимирская область Тамбовская область Ярославская область Томская область Кировская область Саратовская область Республика Марий Эл Рязанская область Республика Бурятия Республика Карелия Удмуртская Республика Свердловская область Республика Адыгея (голосование в парламенте)

Новых депутатов своего законодательного собрания изберут в шести регионах. В 12 административных центрах (столицах) субъектов федерации состоятся выборы депутатов городских дум.

Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в выборах в Единый день голосования 2022 года смогут принять участие около 43 миллионов избирателей, что составляет около 40 процентов россиян с правом голоса. Кроме того, 7 сентября она заявила, что на выборах в органы местного самоуправления досрочно проголосовало 1,3 процента избирателей.