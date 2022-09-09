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В Евросоюзе призвали страны пересмотреть решения по выданным россиянам визам

Еврокомиссар Юханссон: страны ЕС должны пересматривать решения по выданным визам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что государства Евросоюза должны пересматривать решения по уже выданным россиянам шенгенским визам. Об этом пишет ТАСС.

По словам Юханссон, приостановка упрощенного режима между ЕС и Россией является основанием для пересмотра решений по уже выданным россиянам визам. Еврокомиссар подсчитала, что граждане России имеют не менее одного миллиона действующих шенгенских виз.

«Странам дается не просто возможность для такого пересмотра, они должны их пересматривать», — призвала Юханссон.

9 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что Европейский Союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Чиновница отметила, что «быть туристом в Евросоюзе — это привилегия, а не фундаментальное право». Тем не менее, в туротрасли сообщение назвали поспешным.

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Дарья Рыбак
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