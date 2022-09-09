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Фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским «Динамо» маски Путина и флаги РФ

Фанаты «Фенербахче» принесли на матч ЛЕ с киевским «Динамо» маски Путина и флаги России
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Фото: Страница «Fenerbahçe SK | Фенербахче» во «ВКонтакте»

Некоторые фанаты турецкого «Фенербахче» принесли на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) с киевским «Динамо» маски президента России Владимира Путина и российские флаги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Уточняется, что во время игры болельщики также скандировали пророссийские кричалки. Игра прошла в четверг, 8 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

27 июля фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина во время матча с киевским «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов 27 июля. После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турок и обязал их закрыть один сектор стадиона на один международный матч.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, но не смогло выйти в групповой этап турнира.

Алексей Гусев
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