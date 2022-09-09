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Известная российская певица купила элитную квартиру годовалому сыну

Певица Юлианна Караулова приобрела в Москве элитную недвижимость для годовалого сына
Юлианна Караулова

Юлианна Караулова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица Юлианна Караулова, которая была солисткой известной группы 5sta Family, купила элитную квартиру в Москве для своего годовалого сына Александра. Новостью артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта», — рассказала Караулова. Певица уточнила, что приобрела недвижимость в качестве подарка в честь первого дня рождения ребенка, отмеченного еще весной.

Караулова родила сына в 2021 году от музыкального продюсера Андрея Черного. После рождения ребенка стало известно, что пара тайно поженилась. О помолвке исполнительницы с возлюбленным артистка сообщала еще в 2016 году, однако откладывала торжество из-за плотного графика.

В 2020 году Караулова показала свою квартиру в Москве. По словам певицы, жилплощадь небольшая — она включает просторную гостиную, кухню, спальню с окном-эркером, а также гардеробную, одну ванную комнату и туалет. Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах с яркими акцентами в виде зеленого дивана, коричневого обрамления входной двери и кухонных шкафов изумрудного цвета с желтыми полками.

Нина Ташевская
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