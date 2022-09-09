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Макрон призвал французов приобретать продукты у местных фермеров

Президент Франции Макрон призвал сограждан закупаться у местных фермеров ради суверенитета

Фото: Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников закупать продукцию у местных фермеров, чтобы обеспечить продовольственный суверенитет. Его слова цитирует ТАСС.

Во время встречи с молодыми фермерами он подчеркнул важность таких действий. «Согражданам следует осознать, что необходимо покупать французские продукты питания, любить наше сельское хозяйство», — заявил Макрон. Он назвал приобретение местных товаров «ключевым элементом для обеспечения продовольственного суверенитета».

Французский лидер сообщил, что молодым фермерам будет выделено около 400 миллионов евро из бюджета государства. Кроме того, по его словам, в стране появятся бизнес-инкубаторы для внедрения инновационных методов ведения сельского хозяйства.

Ранее Макрон объявил о конце «периода изобилия» и порекомендовал готовиться к экономическим последствиям кризисов, включая климатический и украинский. «Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — пояснил он.

В июле президент Франции обозначил глобальный продовольственный кризис как «орудие войны» России. Макрон уточнил, что вопреки обвинениям, европейские санкции не являются причиной кризиса.

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Варвара Кузьмина
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